Selvaggia Lucarelli su Instagram: "Cuneo è una delle città in cui abbiamo mangiato meglio in Italia"

A volte basta il personaggio giusto. E i post su Instagram di Selvaggia Lucarelli, una delle opinioniste più seguite d'Italia, sono quelli, appunto, di un personaggio giusto. Discusso, chiacchierato, idolatrato, detestato. Ma comunque giusto.

A Cuneo per accompagnare il fidanzato, lo chef Lorenzo Biagiarelli, ospite sabato a Scrittorincittà per la presentazione del suo libro, è comparsa assieme a lui in via Roma, per la sua prima volta in città. Con la neve. Ma è stato soprattutto il post "culinario" a far impazzire i cuneesi. Un vero e proprio spot per una delle città, come ha scritto lei stessa, dove lei e il suo findanzato hanno mangiato meglio in Italia.

E ancora: "Io mi sono innamorata di certe vecchie insegne e secondo me qui a Cuneo so' commestibili anche quelle".

Decine e decine i commenti. Tra i quali qualcuno chiede: "Merita una visita Cuneo, cucina a parte?". La sua risposta: "Assolutamente".

Vista la fama del personaggio, nel bene e nel male, la miglior promozione possibile per la città.