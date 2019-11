Circuito di Ritmica Europa a Saluzzo, podio per le 4 squadre dell’ l’Asd Relevè

"La prima volta non si scorda mai" così lo staff della Relevè ha commentato la gara di domenica 17 novembre, la prima giocata in casa al Palazzetto dello Sport di Saluzzo, di fronte ad una platea gremita di appassionati. È stata anche la prima volta in cui il Circuito di Ritmica Europa approdava in terra saluzzese.

“La manifestazione è stata un successo su tutta la linea - afferma l'associazione dilettantistica sportiva - a livello organizzativo non ci sono stati intoppi e la competizione si è chiusa in appena 3 ore. A livello tecnico è stata una gara in generale molto fallosa, ma le ragazze della Relevè hanno saputo gestire l'esordio in casa, andando a Podio con 4 squadre su 4.

Medaglia di bronzo per la squadra formata da Rebecca Agú, Anita Arnaudo, Lucia Cravero Emma Sabena, Anna Maria Pace.

Medaglia d'argento, nelle rispettive categorie, per la squadra formata da Agú Sofia, Panuccio Francesca, Borda Bossana Ilaria, Gastaldi Vittoria, Viale Cecilia, Sabena Benedetta, Guasti Maria; per Giordana Virginia, Giordana Ludovica, Peirone Rachele, Rinaudo Francesca, Roggiero Katerina, Marchesin Angelica e per la squadra Open di Pelleri Camilla, Lammardo Asia, Somale Ilaria, Eschine Chiara, Guasti Matilde, Lamberti Angelica.

"È stata una giornata intensa, resa possibile grazie ad un lavoro di team. Ci siamo sentiti coinvolti in una realtà vera, fatta di tante persone di cuore che hanno voluto gratuitamente regalare il loro tempo per permetterci di organizzare tutto questo. Ci siamo sentiti parte di una grande famiglia è questo è sicuramente la.nostra medaglia più bella" ha detto il Presidente a fine gara. Il lavoro non finisce qui: le stesse squadre saranno infatti impegnate il prossimo 23 e 24 Novembre a Campagna Lupia (VE) per la fase Nazionale di Rappresentativa del Circuito Ritmica Europa. Forza Relevè !