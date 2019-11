Da Fossano a Paestum: il cortometraggio “S.T.U.R.A. – La storia del basso Piemonte"

Il cortometraggio "S.T.U.R.A. - La storia del basso Piemonte", fulcro della nuova installazione sulla torre panoramica del Castello di Fossano, è stato selezionato tra i candidati internazionali all’Archeovirtual 2019 di Paestum. Dal 14 al 17 novembre il filmato è stato proiettato nel Museo Archeologico di Paestum durante la XXII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.

Archeovirtual – Il patrimonio culturale fra scienza e racconto è una mostra multimediale che, da oltre 10 anni, si focalizza, nell’ambito della Borsa Metiterranea del Turismo Archeologico, sulle applicazioni digitali e sui progetti di archeologia virtuale.

L’edizione 2019 è stata incentrata sul tema del racconto, della storia del nostro patrimonio culturale, della varietà delle scienze che la studiano e valorizzano e delle commistioni e influenze tra queste discipline scientifiche e le tecniche di digital storytelling.

È dunque stata organizzata un’area dedicata alla rassegna video presso il Museo Archeologico di Paestum che si è affiancato al workshop “il patrimonio culturale fra scienza e racconto”.

I migliori video, tra i quali quello di Fossano, sono stati trasmessi a ciclo continuativo nella cella del Museo Archeologico e S.T.U.R.A., realizzato da No Real per la regia di Davide Borra nell’ambito di un progetto Alcotra che aveva l’Unione del Fossanese come capofila, è stato affiancato a “Semplicemente Appia” del CNR ISPC di Roma, “I Templi di Naxos” del CNR ISPC di Lecce; “Pietragalla Experience” di Effenove di Potenza; di “Ercolano Virtuale” del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e a “Pecunia non olet” di Tilapia di Napoli.

Il cortometraggio S.T.U.R.A. è visibile a tutti dal martedì alla domenica alle 11 e alle 15 rivolgendosi all'Ufficio Turistico ATL di Fossano (www.visitfossano.it)