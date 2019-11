Grande attesa per il ritorno della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Torna il prossimo 30 novembre in tutta Italia la ventitreesima edizione della “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare”, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. In oltre 13.000 supermercati, 145.000 volontari inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti a 7.569 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.500.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 345.000 minori.

L’iniziativa coinvolgerà nella “Granda” 211 punti vendita di 70 paesi, dato pressochè allineato con i numeri 2018.

Gli alimenti consigliati sono quelli di cui necessitano maggiormente le strutture caritative che si rivolgono al Banco Alimentare, ovvero: alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati, biscotti.

La Fondazione Banco Alimentare Onlus ha sposato il messaggio di Papa Francesco pronunciato per la III Giornata Mondiale, scegliendolo come giudizio che accompagna il gesto. di quest'anno Il pontefice ha richiamato come «i poveri acquistano speranza vera quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito. Certo, si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno davvero bisogno è delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calo dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine».

Nella provincia di Cuneo i volontari impegnati saranno circa 3000, in parte persone di associazioni locali (Alpini, San Vincenzo, Caritas, gruppi parrocchiali, oratori, Scout, Protezioni Civili, CRI, Rotary, Lions ecc), studenti delle scuole superiori che aderiscono al progetto DonaCibo e molti liberi cittadini che si sono affezionati alla Colletta e ogni anno confermano la loro disponibilità.un centinaio di mezzi per i trasporti dai paesi agli 8 magazzini locali.

Un centinaio i mezzi impiegati, messi a disposizione da vari gruppi di Protezione Civile comunale o Alpini e AIB o forniti da privati. La provincia di Cuneo e il comune di Saluzzo hanno concesso il patrocinio all'iniziativa. Parte del materiale pubblicitario è stato stampato grazie al supporto del CSV. Su Cuneo città ci saranno anche un mezzo fornito dalle Poste Italiane e uno dall'Esercito Italiano, collaborazione dell'ente PT e E.I. a livello nazionale.

Sarà possibile sostenere la Colletta Alimentare anche con un sms al numero 45582 attivo dal 3 novembre al 10 dicembre (il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inViato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, e di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali).

Il materiale raccolto sarà trasferito al magazzino di Fossano nella settimana successiva grazie alla collaborazione di autotrasportatori privati che ci sostengono in questa iniziativa o, come a Saluzzo, dove il comune oltre a fornire i locali per il magazzino mette anche a disposizione i mezzi per il trasporto a Fossano o, come ad Alba, dove il gruppo di PC Misericordia oltre a fornire i locali per il magazzino mette anche a disposizione i mezzi per il trasporto a Fossano. Gli orari del Magazzino provinciale, di Fossano (0172-635857), via Nicola Sasso, 16 prevedono l'apertura al martedì mattina (9/12) e al giovedì pomeriggio (14,30/17,30)