Marco “Osky” Togni arriva a Savigliano: 247esimo giorno di cammino lungo l’Italia per la Sclerosi Multipla

In cammino per l’Italia per sensibilizzare sulla sclerosi multipla, presentando nei comuni la Carta dei Diritti delle persone che soffrono di questa malattia.

A portare avanti tale impegno è Marco Togni, meglio conosciuto dagli amici e sui social come "Osky".

Armato di bastone di legno, scarpe da trekking e tanto entusiasmo, il 37enne di Mondovì è partito simbolicamente lo scorso 17 marzo dal ponte Morandi a Genova per toccare tutte le regioni della penisola, su un percorso di 6 mila chilometri per un totale di 259 giorni.

A Savigliano è giunto lunedì 18 novembre, giorno 247. Qui incontrato ha incontrato il sindaco della città, Giulio Ambroggio, e quello della città di Saluzzo, Mauro Calderoni, per parlare della sua storia e soprattutto dell’importanza della Carta dei Diritti, lo strumento promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per dare una voce a coloro che convivono con la malattia.

Ingegnere, nato a Bergamo ma cresciuto a Finale Ligure, vive da cinque anni a Mondovì. Da sempre sognava di compiere questo viaggio a piedi portando con sè un messaggio importante.

“Perchè non cammini per chi non può camminare?”, gli ha suggerito un’amica quando ancora stava decidendo con quale motivazione partire.

“Da lì ho scelto di portare avanti questo messaggio per l’Aism - spiega Marco “Osky” -. Quando incontro le persone che mi dicono “grazie, stai camminando anche per me” sento che sono sulla strada giusta. Lungo il mio percorso a piedi per l’Italia incontro i comuni, partecipo a eventi pubblici e a incontri per le scuole. Cerco di trasmettere il più possibile il messaggio e di sensibilizzare le persone su questa condizione. Occorre fare informazione, tutti sanno che la sclerosi multipla esiste, ma non la conoscono davvero. Io stesso ho imparato molto durante il mio percorso”. Che cosa ti sta lasciando di positivo questa esperienza?: “Le tante amicizie che ho maturato nel viaggio. In particolare con una ragazza, è affetta da sclerosi multipla ma ha un’energia incredibile, è lei che mi ha insegnato tutto quello che so sulla malattia e continuo a sentirla tutti i giorni”.

Completamente autofinanziato, Marco terminerà il suo viaggio il 30 novembre a Genova.

La prima tappa in Granda è stata a Racconigi domenica 17 novembre, ora dopo Savigliano, si fermerà a Fossano e nella sua Mondovì.

Per poi proseguire giorno dopo giorno fino all’arrivo in Liguria.

“A chi convive con l’SM vorrei dire di vivere comunque la propria vita al massimo - conclude Marco -. La ricerca sta facendo grandi passo avanti. Consiglio anche di avvicinarsi il più possibile alle associazioni locali che sono di grande supporto. Infine, a tutti quelli che sono bravi in qualche attività, suggerisco fare qualcosa, come può essere questo progetto, anche per gli altri”.

Potete seguire Marco sui suoi account Instagram e Facebook: @osky4aism, oppure sui social dell’Aism di Cuneo @aism_cuneo