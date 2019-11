Presto un nuovo “look” per il piazzale di Levaldigi: dopo l’inverno sarà riasfaltato il manto stradale

Saranno destinati alla riasfaltatura del piazzale di via Tolosan, sui cui si affacciano la bocciofila, il circolo ricreativo per anziani e le scuole elementari di Levaldigi, i 50 mila euro di risparmio dai capitoli dei lavori pubblici.

Il piazzale, che presenta un suolo ormai usurato, sarà dunque riqualificato verso la primavera del 2020.

I lavori di intervento sul manto stradale e sui relativi parcheggi saranno assegnati dopo il bando di gara che sarà emanato dal Comune di Savigliano entro la fine dell’anno.

Questo passaggio è stato presentato ieri sera, lunedì 18 novembre, in Commissione Bilancio durante la presentazione dell’ultima variazione di bilancio di novembre. E’ il risultato dell’operazione di recupero delle cifre dei capitoli degli uffici dei lavori pubblici. “Abbiamo analizzato tutti i capitoli del bilancio al fine di evitare che eventuali importi non impegnati andassero ad alimentare l’avanzo di bilancio - spiega l’assessore al bilancio Michele Lovera -. Questo lavoro certosino ha permesso di rimettere a disposizione oltre 50.000 euro che verranno pertanto utilizzati per asfaltare il piazzale di Levaldigi su cui insistono sia le scuole elementari, sia il circolo con la bocciofila. Si tratta di un intervento che si aggiunge, completandolo, a quello già finanziato, e che inizierà a breve, di abbattimento delle barriere architettoniche e di sostituzione della caldaia delle scuole elementari”.

Il Comune di Savigliano ha infatti già finanziato con 64 mila euro la riqualifica dell’edifico scolastico che si affaccia sulla medesima piazza, con abbattimento delle barriere architettoniche e di sostituzione della caldaia.