Vicoforte: lunedì 25 novembre l'inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne

Come raccontavamo su queste colonne poco meno di due settimane fa, anche Vicoforte sta per dotarsi della panchina rossa, universalmente riconosciuta come emblema della lotta contro la violenza sulle donne.

L'inaugurazione ufficiale si terrà alle 15 di lunedì 25 novembre presso il parco giochi dell'area impianti sportivi, proprio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L'iniziativa è stata portata avanti dal Comune in collaborazione con l'istituto comprensivo, le scuole secondarie di primo grado, il Consiglio comunale dei ragazzi, l'associazione MondodìDonna, la Pro Loco di Vicoforte, la biblioteca "Fulcheri" e il centro di psicologia, psicoterapia ed educazione "Legami".

L'intera cittadinanza è invitata a partecipare all'appuntamento: oltre alla panchina, realizzata da Fabrizio Massa con l'ausilio della falegnameria Badino e decorata dall'artista Carlà, si terrà la presentazione del progetto "Libera la paura", curato dagli alunni di terza media.