Zonta club Saluzzo, fiaccolata contro la violenza e iniziative per sensibilizzare sul fenomeno

Nel mese dedicato al contrasto della violenza sulla donna il club Zonta Saluzzo promuove una rassegna di iniziative volte a sensibilizzare sul grave fenomeno.

Momento centrale sarà la fiaccola “Uniti per le donne, una città in cammino contro la violenza”: giunta quest’anno alla sua quarta edizione. La manifestazione si terrà sabato 23 novembre alle 17, con punto di partenza l’ala di ferro in piazza Cavour.

Il corteo attraverserà piazza Garibaldi fino al Duomo, sfilerà in corso Italia per poi svoltare in via Torino e raggiungere la Chiesa dell’oratorio don Bosco in via Donaudi dove è prevista la celebrazione della funzione religiosa alle 18,30 celebrata dal vescovo monsignor Cristiano Bodo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“La violenza non è pane quotidiano”: questa è la scritta che apparirà sui sacchetti di pane in distribuzione, sempre sabato 23 novembre, nelle panetterie cittadine. Sono 4mila quest’anno ( offerti dalla ditta “Nuova Icas ” di Saluzzo allo Zonta Club Saluzzo che ha provveduto alla personalizzazione e alla distribuzione in tutte le panetterie cittadine.

Anche i commercianti saluzzesi aderiscono alla campagna di sensibilizzazione, esponendo lo slogan “Giù le mani dalle donne” che riporta anche il numero antiviolenza 1522. Le vetrine avranno un allestimento a tema con il mese antiviolenza.

Le iniziative hanno il patrocinio del Comune di Saluzzo e sono realizzate in collaborazione con la Consulta.

In concomitanza agli eventi, dal 18 al 10 dicembre, giornata dei diritti umani, la Torre Civica sarà illuminata di arancione.