Controlli su targhe straniere a Guarene: da inizio 2019 la Polizia Locale ha pizzicato 15 veicoli non a norma

Gli Agenti della Convenzione Polizia Locale di Guarene durante gli ultimi controlli a carico di veicoli a targa estera e guidati da soggetti residenti in Italia hanno proceduto al sequestro immediato di due auto ed ad attivare accertamenti a carico di altri due veicoli.

In particolare mentre nei primi due sequestri trattavasi di auto, una delle quali lussuosa e di grossa cilindrata, palesemente in violazione della normativa emanata nel Decreto Sicurezza quasi un anno fa, per gli altri veicoli è emersa violazione solo in seguito ad accertamenti d’ufficio.

In un caso risulta coinvolta una Società di autonoleggio operante in tutta Italia e nell’altro il proprietario, al fine di eludere (temporaneamente) i controlli, forniva su strada indicazioni non veritiere e per questo motivo oltre alla sanzione amministrativa è stato deferito alla Procura della Repubblica di Asti.

Sempre durante i controlli, ad uno dei conducenti, gli Agenti hanno altresì ritirato anche la patente di guida poiché non valida per la circolazione sul territorio italiano.

Da inizio anno sono quindici i veicoli a targa straniera sorpresi a circolare in violazione delle norme.