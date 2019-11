Una serra per coltivare marijuana nell'azienda di famiglia: nei guai 24enne di Piasco

Arrestato e ora ai domiciliari un 24enne di Piasco con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e anche omessa custodia di armi.

Il giovane aveva allestito una vera e propria serra all'interno di un container dell'azienda di famiglia, un mobilificio con falegnameria. All'interno del container sono state trovati sei etti di marijuana - cinque piantine - di altissima qualità e l'occorrente per la coltivazione, tra lampade, concime e annaffiatoi. Si sospetta che la coltivazione e la produzione, che il giovane ha dichiarato essere per uso personale, andasse avanti da tempo e in quantitativi maggiori.

Non solo: a casa, abbandonati sul letto e su un comodino, sono stati trovati un fucile e una pistola, regolarmente denunciati dal giovane, in possesso anche del porto d'armi. Per la modalità con cui erano custodite, le armi sono state sequestrate e il porto d'armi sospeso.

Sempre nel Saluzzese, è stato denunciato un uomo di 41 anni in quanto trovato in possesso, in casa, di oltre due etti di marijuana.

A Cuneo, invece, nei guai è finito un 24enne regolare originario del Camerun. Arrestato e ora ai domiciliari, il ragazzo è stato colto in flagranza - lo scorso 6 novembre - mentre cedeva una bustina con circa un grammo di marijuana ad un giovanissimo, nella zona di corso Nizza alta. In casa aveva altri 40 grammi.