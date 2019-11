In biblioteca Civica "E. Alberione" a Chiusa di Pesio, al via lo scambio di figurine

Dopo il successo delle edizioni dell'anno scorso torna in biblioteca lo scambio delle figurine.

La Biblioteca Civica "Ezio Alberione", in collaborazione con alcuni genitori, promuove una mattinata dedicata a tutti gli appassionati collezionisti di figurine. Sabato 23 novembre, dalle ore 10 avrà il via la terza mattinata di "Scambio figurine" per ragazzi e adulti. La mattinata, in cui è vietata qualunque tipo di compravendita, si basa sullo scambio di figurine doppie delle principali collezioni quali "Calciatori" - "Cucciolotti" e "Adrenalyn".

L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Per info: tel. 0171/735514 – e-mail: biblioteca.chiusadipesio@gmail.com