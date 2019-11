Educazione finanziaria, l'Accademia di Ghisolfi prepara il menù per il 2020

Tra gli appuntamenti convegnistici in fase di definizione vi è il progetto di una conferenza da organizzare nel primo trimestre del 2020 in collaborazione con il Banco Azzoaglio, istituzione creditizia dalle solide radici cebano monregalesi ma sviluppatasi in tutto il nordovest e di cui la rappresentante della famiglia fondatrice, Erika, ha portato il saluto a Torino alla conferenza di debutto dell'accademia.