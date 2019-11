In 250 alla cena di Sant'Andrea per la Festa del Turismo dedicata ad albergatori e ristoratori (FOTO E VIDEO)

250 partecipanti alla cena di Sant’Andrea presso l’Evita Disco di Cavallermaggiore dedicata agli albergatori, ristoratori e operatori del turismo. Sono tremila aziende in provincia di Cuneo legate al mondo del turismo associate a Confcommercio Imprese per l’Italia. Un settore sempre più trainante in Granda con numeri da anni in crescita.

Durante la serata si è parlato del futuro del turismo e dei nuovi scenari da affrontare per mantenere e incrementare i flussi turistici in Granda.

La cena è stata preparata dall’associazione Cuochi della provincia Granda capitanati dallo chef Massimo Camia. La serata è stata presentata da Sonia De Castelli e allietata dalla musica dei Trelilu.

Durante l’evento sono stato conferiti 25 premi ad altrettanti professionisti del settore. Presente alla cena anche il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio oltre ad altri rappresentanti istituzionali di regione e provincia, delle due Atl di Cuneo e Langhe, Monferrato e Roero, di rappresentati di albergatori, esercenti ed operatori turistici.



Nel video le interviste al segretario generale di Confcommercio Cuneo Marco Manfrinato, il presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente Atl del Cuneese Mauro Bernardi, il presidente Atl Langhe Monferrato Roero Luigi Barbero e il presidente dell'Associazione Albergatori, Eserecenti ed Operatori del Turismo Carlo Zarri.





VIDEO DI DANIELE CAPONNETTO



L'elenco dei 25 premiati.



Cuneo



Hotel Principe di Cuneo



Albergo Ristorante della Pace di Sambuco



Alba



Ristorante Albergo ‘L Bunet di Bergolo



Ristorante Belvedere di Serravalle Langhe



Bra



Ristorante Albergo Badellino di Bra



Ristorante Battaglino di Bra



Carrù



Trattoria i Magnin di Carrù



Ceva



Le Piemontesine di Igliano



Albergo Ristorante Ponte di Nava da Beppe di Ormea



Dogliani



Albergo Ristorante Alte Langhe di Bossolasco



Fossano



Ristorante Pizzeria Salfood di Fossano



Hotel Palazzo Righini di Fossano



Mondovì



Albergo della Ceramica di Villanova Mondovì



Ristorante La Crota di Mondovì



Saluzzo



Pizzeria Gusto Divino di Saluzzo



Albergo degli Amici di Sampeyre



Savigliano



Ristorante El Brandè di Savigliano



Ristorante da Mosè di Racconigi



Locanda Santa Rosalia di Savigliano



Premio speciale “Alla memoria di Alessandro Rulfi” a favore di giovane chef/albergatore emergente: Matteo Marsupino, Trattoria Marsupino di Briaglia.



Premio alla carriera a Mary Barale, ex titolare del Ristorante Il Rododendro di Boves.



Premio speciale Silb-Fipe 50 anni di carriera a Pietro Maria Toselli.

Non sono intervenuti per problemi metereologici, ma riceveranno comunque l’attestazione:- Hotel Principe di Cuneo- Ristorante Battaglino di Bra- Ristorante Alte Langhe di Bossolasco