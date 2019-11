Porro Cervere, settimana di arrivederci al 2020 fra bollicine, eccellenze... e danceMercoledì la serata Baladin, venerdì la cena delle eccellenze con le città gemelle e sabato in pista con la TNT della Porro Dance Intanto la gara delle massaie ai fornelli

Sette giorni iniziati con la premiazione di Pinuccia Sacco nel concorso delle massaie chiamate a innovare il ricettario gastronomico per la gioia di golosi e ristoratori o più semplicemente per il piacere di una tavolata in famiglia.

Per intanto, sono in dirittura di arrivo i preparativi per questo mercoledì sera quando il menù a base di Porro sarà annaffiato dalle fantasie che sgorgano dalle varietà di birra Baladin, nel segno di una collaborazione che da tre edizioni è in atto fra il sindaco Corrado Marchisio e l'imprenditore di Piozzo Teo Musso.

Evento andato esaurito fin dall'inizio quando si sono accesi i centralini delle prenotazioni, ma vi è la possibilità che si liberi qualche posto, per cui l'invito è a seguire gli aggiornamenti della fiera su Facebook e Instagram a cura degli organizzatori e dei volontari della Pro loco amici di Cervere.