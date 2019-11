Saluzzo “ Un grazioso via vai” in scena al teatro Don Bosco

Sabato 23 novembre alle 21, il cartellone continua con il terzo spettacolo della Rassegna Teatrale al “Don Bosco” sul palcoscenico omonimo dell’oratorio di via Donaudi.

"Un grazioso via vai” è il titolo della commedia brillante in due atti, in piemontese, scritta e diretta da Marco Tassara con l'adattamento di Guglielmo Casagrande.

In scena per la prima volta a Saluzzo la compagnia "J’amis del borgh” di Moncalieri, a cui la Nuova Compagnia del teatro Don Bosco con "I mach fina li " restituirà la visita in palcoscenico, sabato 11 gennaio.

Entrata ad offerta libera ed è consigliata la prenotazione al numero 3240431347 nelle ore pasti di giovedì, venerdì e sabato.

L’azione parte da un dato di fatto: quale situazione migliore di quella che consente di essere mantenuti da uno zio facoltoso, il quale crede di avere un nipote felicemente sposato in attesa di prole. Ma la realtà è tutt’altra cosa. Non è facile gestire una situazione affettiva con troppe fidanzate che vanno e vengono per casa con il coordinamento di una segretaria.

Tutto fila liscio fino a quando lo zio decide di fare una visita a casa del nipote per conoscere sua moglie e futura mamma. Come se non bastasse, un amico impacciato nonché pasticcione con le donne e una vicina di casa attempata, contribuiscono a creare una serie di equivoci e situazioni alle quali è sempre più difficile porre rimedio.

Come si usa dire: “chi troppo vuole nulla stringe…” ma “non tutto il male viene per nuocere!”.

Allegria e divertimento, promette la commedia al pubblico saluzzese che come gli altri lavori della compagnia teatrale di Moncalieri vuole portare buonumore mantenendo viva la lingua piemontese.