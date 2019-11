Nella città di Bra il matrimonio di nuovo in scena

Dopo 10 anni Gli Scampoli riprendono il loro spettacolo di maggior successo: “IL MATRIMONIO”, di Mario Alessandro per la regìa di Andrea Canavero, che a suo tempo aveva fruttato una tournée di ben quattro anni, numerosi premi in ambito nazionale, e che aveva aperto loro le porte di grandi teatri, fra tutti il San Babila di Milano, grazie anche alle musiche eseguite dal vivo dall’ottetto vocale “4&4otto” diretto da Alessandra Bugnano.

La Compagnia dalla storia ventennale ritorna quindi a calcare il palco del Teatro Politeama a Bra, in una serata benefica per ricordare Daniele Canavero, sensibile e poliedrico attivista in diverse associazioni di volontariato, prematuramente scomparso due anni fa. “….Daniele era in scena allora, e ad oggi non è stato sostituito perché sul palco con noi c’è ancora, lo sentiamo davvero” dicono i componenti degli Scampoli.

Grazie alla disponibilità del Comune di Bra, l’appuntamento è dunque fissato al Teatro Politeama per Sabato 30 Novembre alle 21. Posto unico 10 euro, prenotazioni biglietti presso l’Ufficio Turistico del Comune di Bra, telefono 0172 430185.