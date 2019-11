A Ceva, in aula con lo scrittore

Ad inizio anno formativo abbiamo proposto ai ragazzi ed alle ragazze delle classi 1^ e 2^ Operatore della Ristorazione e 1^ e 2^ Operatore del Benessere Acconciatura di aderire al progetto Scuole della casa editrice “Il Castoro” specializzata in libri per bambini e ragazzi.

Durante le ore di Lingua Italiana hanno letto il libro “La Fuga” ed approfondito il tema centrale in cui si sono riconosciuti da subito.

La sinossi del libro rende bene l'idea:

Si fugge da qualcosa o verso qualcosa? Si fugge per paura, per speranza, per amore o…? È un tema che si può declinare in mille modi, ma in cui tutti i ragazzi si sono riconosciuti, perché racchiude molte delle emozioni che si trovano a vivere: l’adolescenza è l’età delle scelte, del distacco da un prima, e della corsa verso un dopo che allo stesso tempo seduce e spaventa. Tutti ci sentiamo in fuga, dicono i ragazzi. Esplorare le sfumature del come è compito dei migliori scrittori.





Il libro è una sorta di playlist di racconti scritti da nove autori “per grandi” ed è intriso di tante emozioni e di bisogni tipici dell’adolescenza.





Mercoledì 6 novembre a Mondovì, i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto, hanno incontrato uno degli autori: Marco Magnone.





Lo scrittore ha apprezzato il grande lavoro fatto. Con entusiasmo, interesse e semplicità, ha saputo avvicinarsi ai ragazzi, ascoltare e valorizzare le loro idee, rispondere alle loro curiosità e spiegare loro i segreti e i meccanismi che caratterizzano la stesura di un racconto.





E’ stata un’altra bella occasione per ottenere i risultati in una materia di base, utilizzando una modalità nuova e interattiva.





Grazie alla casa editrice Il Castoro e a Marco Magnone per l'opportunità