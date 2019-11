"NO alla violenza sulle donne!" l programma delle Associazioni monregalesi unite dalla Consulta femminile

25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che è ormai divenuta simbolo per eccellenza dell’impegno delle Istituzioni e delle comunità al fianco delle donne e contro la violenza di genere.

Anche quest’anno, la Città di Mondovì aderisce alla giornata con un ricco programma di iniziative organizzate dalle Associazioni femminili cittadine (Fidapa BPW, Inner Wheel, MondoDìDonna) e dal Centro di Ascolto “L’Orecchio di Venere” CRI Mondovì, per la prima volta unite sotto l’egida della Consulta Comunale Femminile, che proprio in questi mesi ha cominciato la sua attività.

«Il 25 novembre – dichiara il Sindaco Paolo Adriano - è un simbolo forte e inequivocabile dell’impegno quotidiano di ciascuno – Istituzioni, Associazioni, Cittadinanza – per l’eliminazione della violenza di genere, una forma di violenza ancor più subdola, perché spesso “praticata” all’interno dei contesti familiari e, dunque, sottaciuta. Mi fa piacere che Mondovì sia riuscita ad esprimere un così ampio programma di appuntamenti e ringrazio tutti coloro che vi hanno collaborato, in particolare le tante donne che si sono impegnate per altre donne. Spero che con queste iniziative si possa dare un messaggio di speranza e di fiducia a chi dovesse trovarsi a vivere o a subire situazioni di questo genere: la Città è pronta a tendere una mano».

«Per la prima volta – dichiara la Presidente della Consulta Femminile, Francesca Bertazzoli –, la Consulta Comunale Femminile partecipa alla redazione di questo importante programma di iniziative. Ringrazio le Associazioni femminili presenti sul territorio e il Centro d’Ascolto della CRI, realtà che si sono dimostrate molto disponibili alla collaborazione, alla calendarizzazione degli eventi e alla condivisione di esperienze: basi solide sulle quali costruire l’operato della nostra Consulta. In questo primo periodo di attività, si è percepita molta voglia di lavorare insieme per rispondere sempre meglio alle esigenze delle donne monregalesi e coinvolgerle maggiormente nel tessuto cittadino. Impegnarsi per l’eliminazione della violenza sulle donne è certamente il primo passo per riuscirci».

Ecco, di seguito, il programma delle iniziative organizzate in città.

Venerdì 22 novembre

Ore 17,30 – Aula “Bruno” del Liceo Classico “G.B. Beccaria”

L’Inner Wheel Club di Mondovì propone la presentazione del libro “Il rumore del mondo”, secondo classificato al Premio “Strega” 2019. Intervengono l’autrice Benedetta Cibrario, il giornalista Claudio Bo e il professor Stefano Casarino.

Sabato 23 novembre

Mercato cittadino

L’associazione “MondoDìDonna” propone la campagna di sensibilizzazione “Io ci metto la faccia”. Durante il mercato del sabato, i cittadini potranno “mettere la faccia” contro la violenza di genere, facendosi ritrarre dai fotografi di “MondovìPhoto”. Le immagini verranno esposte sui profili social di “MondoDìDonna”.

Sabato 23 novembre

Ore 10,30 – Teatro “Baretti”

Il Centro d’ascolto “L’Orecchio di Venere” CRI Mondovì organizza un incontro rivolto agli studenti delle Scuole Medie Superiori di Mondovì. Intervengono la dott.ssa Mariella Faraco, Responsabile Sezione “Reati contro la persona, sessuali e in danno dei minori” della squadra mobile della Questura di Cuneo, che approfondirà il tema “Questo non è amore – La violenza di genere”, e la dott.ssa Maria Avagnina, psicologa dell’Associazione “Orecchio di Venere” CRI Mondovì, che si confronterà con i ragazzi sul tema “Cos’è l’Amore – I fondamenti di una relazione sana”.

Sabato 23 novembre

Ore 16,00 – Mondovicino Shopping Center – Piazza Cerea, ingresso blu

La Coop Liguria, Mondovicino Outlet Village, il Centro d’Ascolto “L’Orecchio di Venere” del Comitato CRI Mondovì, l’associazione “MondoDìdonna” e Librerie.Coop, con il patrocinio del Città di Mondovì, propongono l’inaugurazione della panchina rossa contro la violenza di genere. Letture a cura di Ada Prucca. Segue l’inaugurazione della mostra fotografica “Io ci metto la faccia” (esposizione immagini della prima campagna di sensibilizzazione) e del presidio dello Sportello Antiviolenza.

Lunedì 25 novembre

Istituti Comprensivi Mondovì 1 e Mondovì 2

La FIDAPA-BPW ITALY, Federazione Italiana Donne Arti Professioni ed Affari - sezione di Mondovì, grazie alla collaborazione dei Dirigenti Scolastici Stefania Di Battista (IC Mondovì 1) e Vilma Peirone (IC Mondovì 2), promuove la diffusione della Nuova Carta dei Diritti della Bambina presso gli Istituti Comprensivi della Città di Mondovì.

Sabato 30 novembre

Ore 16,00 - Mondovicino Retail Park -Spazio ristoro IperCoop e LibrerieCoop

La Coop Liguria, Mondovicino Outlet Village, il Centro d’Ascolto “L’Orecchio di Venere” del Comitato CRI Mondovì, l’associazione “MondoDìdonna” e Librerie.Coop, con il patrocinio del Comune di Mondovì, organizzano “Voce a chi non ha più voce”, appuntamento di parole e musica con la partecipazione della scrittrice Laura Mosso. Intermezzi musicali a cura di Stuff Like Jazz.

Campagna fotografica “Io ci metto la faccia”

L’associazione “MondoDìDonna” promuove la campagna fotografica “Io ci metto la faccia”, finalizzata alla promozione della cultura a contrasto della violenza di genere. Quest’anno, la campagna ha coinvolto i ragazzi del Liceo “Vasco – Beccaria – Govone”, già interessati dal progetto “Cultura VS Violenza”. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, i ritratti fotografici dei giovani studenti verranno esposti nei negozi del centro storico di Breo.