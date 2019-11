La Regione Piemonte approva l’assestamento di bilancio

Con il voto favorevole di tutti i gruppi è stato approvato stamattina l’assestamento di bilancio del Consiglio regionale. Il provvedimento conferma che la parte di avanzo già vincolata per gli investimenti è superiore ai 4,7 milioni di euro.

Inoltre, circa 3,7 milioni di euro di avanzo disponibile incrementano la disponibilità di risorse che saranno destinate a completare la ristrutturazione degli uffici regionali di via Arsenale angolo via Alfieri, alla manutenzione straordinaria della palazzina Tournon di piazza Solferino, agli adeguamenti impiantistici nell’innovazione digitale e a proseguire il rinnovo e aggiornamento degli apparati hardware in dotazione agli uffici regionali.

“Per il secondo anno consecutivo il Consiglio regionale, grazie all’attivo registrato, riesce a compiere con fondi propri investimenti importanti e molto utili per la piena funzionalità del Consiglio stesso”, commenta il presidente Stefano Allasia.”E’ il segno di una gestione delle risorse efficace e oculata”.