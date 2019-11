Giovedì 28 novembre, alle ore 11.15, il Rotary Club di Bra, con la partecipazione del Comune, celebrerà il noto braidese Giuseppe Piumati, studioso e artista, in occasione della ricorrenza del quinto centenario della morte di Leonardo Da Vinci.

In via Piumati nell’area verde di fronte alla Novella verrà posta la targa commemorativa in ricordo dell’intellettuale braidese (studioso di Leonardo) e del genio italiano.

La cerimonia è aperta al pubblico.