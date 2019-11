Le Langhe del mistero. Se ne parla al Caffè Letterario di Bra con lo scrittore Romano Salvetti

Là dove c’era l’erba ora c’è… No, non in questo caso. Le Langhe conservano ancora intatta la loro bellezza naturale, fatta di vitigni, sapori e colori che incantano tutti, proprio tutti! Ma… anche il Paradiso ha i suoi lati oscuri ed anche gli Angeli si trasformano in Demoni.

Ecco, proprio qui viene il bello. Giovedì 21 novembre, alle ore 21, presso il Mondadori Bookstore Crocicchio di Bra (via Carando, 8) è di scena un nuovo appuntamento del Caffè Letterario in cui prenderanno forma racconti di Streghe, o per meglio dire, Masche, o per dirla tutta, donne, abitanti di borghi che di santo hanno solo i sampietrini.

Proprio quelli di cui narra lo scrittore Romano Salvetti (nato a Paroldo), pronto a svelare storie nascoste, a tratti misteriose, di una terra multiforme, dai mille volti, che miscela sacralità e magia, leggenda e verità. Una Langa che, nella storia passata, trova le radici per costruire il suo futuro.

Luogo di aggregazione e di espressione della cultura a 360 gradi, il Caffè Letterario gode del patrocinio della città di Bra ed è realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Albedo, la Condotta Slow Food, il Mondadori Bookstore, l’Istituto Professionale Statale Velso Mucci e Novacoop - Sezione Soci di Bra. Centro delle attività si conferma la diffusione delle risorse culturali ed artistiche del territorio, rievocando antiche suggestioni.

Già, perché nei circoli letterari dei tempi andati sono nati dibattiti, opere d’arte, progetti politici, persino giornali. Si pensi, ad esempio, alla celebre rivista “Il Caffè”, sorta nel 1764 in quella che diventerà la Milano da bere.

Ingresso libero e coffee break finale, perché tutta questa cultura fa venire davvero sete!