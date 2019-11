Tanti ospiti in cerca di adozione

Happy Dog, vi presenta i suoi ospiti, venite a conoscerli!

Leo (Apollo) è un simpatico cane, un po’ anziano, ma sempre in movimento. Cerca una casa che abbia a disposizione spazio per correre.



Layca, cagnetta buona, dolce, vivace, arrivata da poco in canile, ha circa 2 anni, vi aspetta.



Kurt è un cane buono e dal carattere tranquillo, maschio di circa 6 anni, taglia media, Sto arrivando! Andare al guinzaglio, adatto sia per casa che appartamento.



Johnny è un cane buono e simpatico, a volte un po’ timido, saprà certamente conquistarvi!



Happy Dog Via Mulino Vecchio 31, Loc. Vaccheria, Guarene.

Tel. 338.5812367 (Roberta)