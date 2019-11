Mercoledì Veg: reinterpretazione di un classico, oggi prepariamo la cheesecake vegana ai mirtilli

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia, la proposta di questa settimana: cheesecake vegana ai mirtilli, senza cottura.

Se anche l’occhio vuole la sua parte, questo è il dolce perfetto per appagare anche la vista oltre al palato. Una ricetta senza formaggio (e senza cottura) che reinterpreta un dessert classico e molto amato come la cheesecake in una versione 100% veg che “trasferisce” le proprietà antiossidanti dei nostri #mirtilli a #zeroemissioni in un morbidissimo ripieno accompagnato da una base super croccante. Provare per credere!

Ingredienti per la base:

300 g di biscotti al cioccolato vegani

50 g di granella di nocciole

2 cucchiai di cocco grattugiato

100 g di margarina

Ingredienti per la torta:

150 g di mirtilli

100 ml di panna di soia

200 g di anacardi

5 g di agar agar

Preparazione

• Per prima cosa, occorre fare sciogliere la margarina a bagnomaria, mescolando di tanto in tanto finché non risulti completamente liquida.

• A parte, tritare i biscotti al cioccolato e unire il tutto alla granella di nocciole e al cocco grattugiato.

• Versare la margarina sul composto e mescolare avendo cura di amalgamare bene la parte liquida con quella solida.

• Una volta completata la prima fase, ungere una teglia a cerniera di 24 cm di diametro e versare il composto ottenuto premendo con il dorso di un cucchiaio per ottenere una base compatta. Lasciare riposare in frigorifero per il tempo necessario a preparare il ripieno.

• Per il ripieno, frullare i mirtilli e gli anacardi con la panna di soia e completare con l’aggiunto dell’agar agar.

• Versare il composto nella teglia, sulla base ben fredda, e riporre in frigorifero per almeno tre ore prima di servire.

N.B: potete guarnire la vostra cheesecake con altri mirtilli o accompagnarla con della semplice confettura di mirtilli.