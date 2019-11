A Racconigi, "Passi sulla Terra" la mostra di foto che raccontano l'ecosistema

Da sabato 23 novembre a domenica 1 dicembre prossimi, si terrà, presso la Chiesa di Santa Croce, la mostra fotografica “Passi sulla Terra” – riflessioni sull’ecosistema - organizzata dall’Associazione Soconas Incomindios con il Patrocinio del Comune di Racconigi.

La mostra potrà essere visitata nei seguenti giorni ed orari:

sabato 23 e domenica 24 novembre 2019: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19;

giovedì 28 novembre 2019: dalle ore 10 alle ore 12;

sabato 30 novembre 2019: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19;

domenica 1 dicembre 2019: dalle ore 10 alle ore 12;

gli altri giorni: su appuntamento (tepee.soconas@gmail.com tel. 347 8207381.

L’iniziativa proposta non è tuttavia solo una mostra fotografica per apprezzare le bellezze della natura, ma anche un’occasione d’incontro. Sabato 23 novembre 2019, alle ore 17: “Non qui non altrove”, un video per riflettere sui disastri ambientali che succedono in tutto il mondo; domenica 24 novembre 2019, alle ore 17: “Il canto della Sierra”, un film di Roland Ricaurte/ChaskiWaira, sugli Wayuudella Colombia; sabato 30 novembre 2019: “No Dapl, Nopec”, come le popolazioni indigene americane si rapportano all’ecosistema e agli stati-nazione.

Il paesaggio non è solo un'opera della natura. L'uomo ha modificato per generazioni il territorio sul quale ha abitato, a volte in modo sapiente, arricchendolo e rendendolo più piacevole, a volte impoverendolo e degradandolo. Quest’opera di continua trasformazione non ha riguardato solo aspetti materiali: se oggi un certo paesaggio ci appare significativo, speciale, diverso da altri è anche per le suggestioni culturali che offre, per le radici, a volte invisibili, che legano il territorio di oggi a pratiche tradizionali di vita e di lavoro. Nascono così i paesaggi culturali, risultato dell'interazione fra risorse naturali e civiltà umana e spesso anche dell'interazione fra culture diverse. Gli interessi economici delle stati nazione e delle imprese multinazionali sono in molti casi prevalsi portando allo sfruttamento delle risorse e al disastro ambientale. Le popolazioni indigene propongono modi diversi di interagire con l’ecosistema ed è importante ascoltare le loro voci

L’ingresso alla Mostra fotografica ed alle iniziative collegate è gratuito.