“Aggiungi un posto a tavola”: l’interessante progetto di “Raggi da oltre confine"

Il progetto “Aggiungi un posto a tavola”, partito con il nuovo anno scolastico, è già nel pieno delle attività: per ora nelle scuole medie inferiori di Busca, Cervasca e Cuneo città, poi sarà la volta di Boves e Marene, e dei Licei e dell’Istituto agrario di Cuneo.

“Attraverso i laboratori – spiegano i promotori – entriamo nelle singole classi, stiamo con i ragazzi, li chiamiamo per nome, leviamo i banchi, ci guardiamo negli occhi, chiediamo loro di guardarsi negli occhi, appoggiamo per terra in mezzo a loro la nostra tovaglia, apparecchiamo così la tavola, e stiamo allo stesso tavolo per 4 ore.

Riflettiamo su come la tavola spesso ci fa pensare alle fatiche, perché a tavola viviamo dure fatiche. Pensiamo per esempio ai giorni in cui ci sono contrasti in famiglia: quei pasti sono eterni, non finiscono più, si vorrebbe scappare, la fine è la nostra liberazione.

La tavola è momento intenso di relazione e alleanza, può essere un momento importante dove dire “Grazie”, o dove dire “Scusa”: quante volte a tavola abbiamo ricucito uno strappo? Gli ingredienti sulla tavola ci ricordano la terra, per questo mangiare diventa anche impegno ecologico, perché vogliamo amare e rispettare questa nostra terra che ci dà il cibo.

Siamo sempre di corsa, carichi di impegni, ma spesso isolati, individui slegati, e la tavola è un momento per raccontarci. Abbiamo bisogno di ritrovare il tempo per guardarci ed ascoltarci. Fare un pasto insieme, come classe, è tutta salute. Riscoprire questa dimensione dello stare a tavola ci fa un gran bene.

A tavola tutti siamo “dentro”, non ci sono gli esclusi, tutti siamo alleati per mangiare, per nutrirci. Tutti mangiamo perché abbiamo fame, beviamo perché abbiamo sete, l’essere a tavola è una bella occasione per accorgerci che tutti noi abbiamo desideri, siamo un fascio di desideri. Siamo “desideri che camminano”, e abbiamo bisogno di sognare e cercare con passione un presente e un futuro dove possiamo stare bene. La tavola è luogo privilegiato per l’ascolto, è partecipazione, è rispetto.

Nutrirsi è un allenamento alla bellezza, alla nostra capacità di gustare, che significa anche scavare dentro fino a sentire il dolce e il salato, l’aspro e l’amaro. Questo allenamento ci porta a diventare consapevoli che siamo un insieme di gusti, e a poco poco affiorano in noi tanti sapori diversi, che rivelano la nostra unicità e la nostra bellezza.

Questo è il senso della bellezza che vogliamo far vivere ai ragazzi che partecipano ai nostri laboratori: condurli dentro loro stessi, spingerli a non fermarsi all’apparenza, cerando di trasmettere loro l’arte potente che li potrà condurre alla densità della vita. I nostri giovani hanno paura, una paura folle, di immergersi nelle proprie fragilità, perché sono convinti di annegare, non credono più che si possa entrare, attraversare la nostra fragilità e stare a galla.

Ridare loro la possibilità di essere consapevoli che non solo possono stare a galla, ma che possono anche nuotare, e nuotare bene, è prevenzione al benessere. È questo il nostro obiettivo cardine, il focolare sempre acceso al centro delle nostre attività”.

“Questo per la nostra associazione “Raggi da oltre confine” è il quinto anno di vita. – spiega Sandri Gian Paolo – Grazie alle tante scuole e altri Enti che ci stanno scegliendo. Grazie ai miei colleghi e collaboratori Elisa Daniele e Cristiano Cometto. Grazie alla Fondazione CRC che cofinanzia il progetto insieme alla Banca di Caraglio, Banca di Boves e 24 ditte private. Se vuoi saperne di più visita il sito www.raggidaoltreconfine.it”.