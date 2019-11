Al via a Crissolo la stagione sciistica invernale: il 24 novembre apre il tapis di Pian Regina, il 7 dicembre l’intero comprensorio

La neve scesa nei giorni scorsi, che andrà ad aggiungersi a quella che è prevista nei prossimi giorni, permette l’apertura dei primi impianti delle stazioni sciistiche anche in Val Po.

Da Crissolo, la Monvisoski, che gestisce l’intero comprensorio sciistico che ricade sul territorio comunale, ha reso noto che, sabato 23 e domenica 24 novembre, aprirà al pubblico il tapis roulant di Pian della Regina.

L’impianto, particolarmente adatto per le scuole da sci e per chi è alle prime armi, rimarrà aperto nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche previste per le festività natalizie. Dal 1 dicembre sono previste prove gratuite, in collaborazione con la scuola sci Monviso, con orario dalle 9 alle 16.30. Costo dello skipass: 10 euro.

I gestori, al contempo, confermiamo l’apertura dell'intero comprensorio per sabato 7 dicembre 2019, in occasione del week-end dell’Immacolata.

Inoltre, domenica 24 novembre, la Monvisoski sarà presente ai Mercatini di Natale di Crissolo, per la presentazione della stagione invernale 2019/2020.

A Pian della Regina è regolarmente aperta la “Baita della Polenta”, pronta ad accogliere e ad ospitare al caldo dell’Alpen Bar con cioccolate calde e fumanti bombardini e per ristorare alpinisti e non con gustosi piatti caldi nell’accogliente ristorante.

Per tutte le altre informazioni e novità sulle aperture: www.monvisoski.it – www.rifugiopiandellaregina.it – 0175.94907 – 329.8190815 – Pagina Fb: Monvisoski.