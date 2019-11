"Anas: vada avanti sul Tenda-bis", Uncem: "Bene il presidente Cirio, la Granda ha bisogno di infrastrutture"

"È positiva la presa di posizione del presidente Alberto Cirio, con l'assessore Gabusi, che ieri ha confermato di voler dare una svolta su Tenda-Bis e Variante di Demonte della Statale della Maddalena.

Si deve procedere in entrambi i casi, senza perdere altro ulteriore tempo, sui progetti 'storici', condivisi tra Italia e Francia in particolare per il tunnel di Tenda.

È importante la Regione abbia un patto forte con Anas che obblighi la stessa Anas a mettere alle strette le imprese che devono fare i lavori. Stanno tirando la corda queste imprese, allungando i tempi, chiedendo più soldi per il Tenda, tentando di modificare il progetto.

Non ne capiamo i motivi. Cirio e Gabusi hanno chiaramente messo paletti chiedendo ad Anas di fare fino in fondo il suo mestiere. I patti vanno rispettati. E i tempi contratti. Altrimenti continua a rimetterci il territorio.

Il Cuneese chiede infrastrutture. Unioncamere, con il suo presidente Ferruccio Dardanello, lo ripete spesso assieme al sistema di Enti locali. Ben venga che Regione e Anas insistano su Demonte per procedere con i lavori necessari e urgenti, come ribadito anche da diversi Parlamentari, tra i quali Chiara Gribaudo.

Che i tecnici del Ministero dei Beni culturali blocchino i lavori è assurdo. Stanno mettendo in crisi la politica e i suoi rappresentanti. Con la Variante di Demonte si deve procedere. Senza intoppi ulteriori. Il Paese, il nord-ovest, Cuneo hanno bisogno di infrastrutture, di vie alpine che uniscano l'Europa attraverso le Alpi".



Così Lido Riba e Marco Bussone, presidenti regionali e nazionale dell'Uncem, Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani.