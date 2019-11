Anche Robilante avrà la panchina rossa per dire NO alla violenza contro le donne

Il 24 novembre 2019 il Comune di Robilante inaugura la PANCHINA ROSSA in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre).

Oggi la violenza di genere rappresenta un vero e proprio fenomeno sociale. Lo dimostrano i dati allarmanti che arrivano dalle numerose ricerche sul tema: in 18 anni (2000-2018) sono morte più di 3.000 donne.

La violenza di genere può manifestarsi in molti modi, di cui il “femminicidio” è solo l’estrema conseguenza. Come testimoniato dai centri antiviolenza, tra i quali l’Associazione Mai+Sole, la violenza di genere è violenza psichica ed economica che mira a ledere l’autonomia e la dignità della persona; comprende atti persecutori (stalking), la violenza sessuale e quella fisica.

Questi dati e informazioni ci devono far riflettere. La violenza di genere non è un fenomeno lontano da noi.

Ed ecco il motivo per il quale l’Amministrazione comunale ha deciso di dotare anche il paese di Robilante della propria PANCHINA ROSSA, una panchina dal valore speciale in quanto realizzata con la collaborazione dell’artista robilantese Lorena Massa. Sarà posizionata in piazza Regina Margherita, nel “salottino” del paese, affinché chiunque, passandoci accanto o sedendosi su di essa, possa riflettere sul percorso ancora da fare come società: l’obiettivo universale da perseguire è adoperarsi affinché le generazioni future parlino della violenza di genere utilizzando il passato remoto.

L’invito all’inaugurazione della panchina rossa, rivolto a tutta la popolazione, è per domenica 24 novembre 2019 alle ore 12.00 in piazza Regina Margherita. Sarà presente il Coro “Armonia della Parola”.