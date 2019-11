Cherasco, ad Agnese Favole il massimo riconoscimento del Papa per il suo impegno a favore della comunità

Agnese Favole, classe 1945, ha ricevuto dalle mani del parroco don Daniele Mollo l'attestato di benemerenza arrivato dal Vaticano quale segno di riconoscimento per l'impegno che da tanti anni svolge a favore della comunità.

Agnese ha sempre svolto l'attività di insegnante alle scuole elementari, dal 1963 in vari plessi del territorio, dal 1970 al 1998, anno del pensionamento, alla scuola di Roreto di Cherasco. Per anni ha anche fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Cherasco.

"Oltre alla sua attività di insegnante - spiega il parroco - Agnese ha sempre svolto con grande impegno attività in parrocchia. Sono felice di aver consegnato questo riconoscimento, che è la più alta onorificenza che il Papa consegna a chi si è distinto in modo eccellente nell'educazione cattolica e nell'impegno nella comunità".

La consegna dell'onorificenza è avvenuta durante la messa per la Festa del Ringraziamento che si è tenuta nella parrocchia di Bricco di Cherasco. È stata una bella sorpresa per Agnese e per tutta la comunità che, con grande applauso, ha sottolineato i meriti della concittadina.

"È un riconoscimento meritato - commenta il sindaco Carlo Davico. - Agnese da tantissimi anni è un punto di riferimento non solo per la comunità cattolica, ma per tutta la frazione. È un orgoglio per Bricco avere persone come Agnese, generose, sempre pronte ad aiutare chiunque, a collaborare per il bene di tutta la comunità, un esempio per tutti noi".