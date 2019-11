Lagnasco contro la violenza sulle donne: quadrotti di lana e panchina rossa nella piazza de municipio

Il Comune di Lagnasco partecipa quest’anno con azioni concrete alla "Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La biblioteca comunale ha aderito all’iniziativa "Viva Vittoria Cuneo", che il prossimo week-end coprirà l’intera piazza Galimberti a Cuneo con un’enorme coperta fatta con quadrotti di lana realizzati da varie associazioni di tutta la provincia.

Saranno 15 i quadrotti di Lagnasco, pezzi di coperta che il 9 novembre scorso, sono stati consegnati al centro operativo dell’Associazione allestito a Cuneo da alcune volontarie delle biblioteca comunale insieme ad alcune tra le donne che hanno realizzato artigianalmente i manufatti.

Martedì 26 novembre sarà invece inaugurata una "panchina rossa", simbolo del percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e contro il tragico fenomeno del femminicidio.

Una "panchina" come posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza e "rossa" come il colore del sangue.

L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione comunale, seguita dal consigliere delegato per le Pari opportunità Luisa Sacchetto, in collaborazione con l’associazione "Mai + sole".

E' stata realizzata dal gruppo di ragazzi lagnaschesi denominati "Avengers", che hanno provveduto a carteggiarla, dipingerla e sistemarla.

Sulla panchina, una targa ricorderà Manuela, una donna lagnaschese vittima di femminicidio nel 2012.

Sarà posizionata nella piazzetta del municipio, dov’è prevista l’inaugurazione, alla presenza anche di una delegazione di alunni della scuola primaria, martedì 26 novembre alle ore 15,30.