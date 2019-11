L'associazione Monte Luce non ha nulla a che vedere con la tragica vicenda dell'alpaca Joy

In merito all'articolo "Il mio Joy è volato via": non ce l’ha fatta l’alpaca aggredito da un cane nei boschi di Roccavione pubblichiamo una rettifica da parte dell'associazione Monte Luce.

Ci scusiamo con i lettori per aver erroneamente inserito l'associazione Monte Luce nell'articolo

Nel sopra specificato articolo è scritto con caratteri in neretto, che l’Associazione Monte Luce ospitava due escursionisti chestavano effettuando una passeggiata nei boschi di Roccavione in compagnia di un alpaca di proprietà di Laura Cazzaniga, alpaca decedutoa seguito dell’aggressione di un cane.

In tale articolo è anche scritto che suor Laura Cazzaniga manda avanti l’Associazione Monte Luce da alcuni anni in paese, paese che così per come riferito viene individuato in Roccavione.

In realtà l’Associazione Monte Luce non ha ospitato alcun escursionista, Laura Cazzaniga non manda avanti l’Associazione Monte Luce già da alcuni anni.

Laura Cazzaniga, attualmente non fa parte dell’Associazione Monte Luce in forza di provvedimenti del Tribunale di Cuneo risalenti al 2017.

Inoltre l’Associazione Monte Luce non ha mai attivato raccolte fondi, né per questa triste vicenda, né per altre precedenti e non ha alcuna sede in Roccavione.

Pertanto l’Associazione Monte Luce declina ogni responsabilità in merito ai fatti relativi alla tragica fine dell’alpaca Joy, e si tutelerà in ogni più opportuna sede per la pubblicazione di notizie fuorvianti e non rispondenti al vero che in qualsiasi forma accostino il nome dell’Associazione Monte Luce a persone, fatti e luoghi alla stessa non riferibili.