Livio Berardo ricorda Monsignor Franco Dalbesio, il “ragazzo partigiano”

Le commemorazioni di monsignor Franco Dalbesio hanno ricordato il suo prestigioso cursus honorum (da avvocato della Sacra Rota a “Cappellano di Sua Santità” con Giovanni Paolo II, da cappellano degli alpini a quello dei Vigili del Fuoco di Roma e del Policlinico militare di Roma) e la sua cultura (sette lauree, numerosi libri di testo in diritto e economia per gli Istituti tecnici, in cui ha a lungo insegnato).

Meno noto è un aspetto, anzi un momento della vita di monsignor Dalbesio, di cui egli andava fiero.

Nato a Manta nel 1930, nell’estate-autunno del 1944 era studente ginnasiale al seminario di Saluzzo. La città, che ospitava un carcere, un ospedale allora all’avanguardia e la direzione provinciale dell’Organizzazione Todt, da cui dipendevano la logistica della Wehrmacht e la manutenzione degli aeroporti militari, a cominciare da quello della Grangia, era oggetto di particolari attenzioni da parte tedesca.

Le colline mantesi, coperte di boschi, erano la base naturale di avvicinamento per i partigiani garibaldini e giellisti delle valli Po e Varaita nelle loro incursioni contro le infrastrutture nemiche a Saluzzo e a Verzuolo, sede a sua volta del secondo stabilimento industriale della provincia per numero di addetti e produzione bellica e per questo sottoposto a controllo militare.

Da dicembre poi le colline di Manta ospitarono una nuova formazione partigiana, la 13esima brigata Matteotti. Per tutto l’arco di tempo che va dalla metà del ’44 fino all’aprile del ‘45 fu fondamentale per i combattenti conoscere i movimenti dei tedeschi e dei fascisti lungo le vie di comunicazione pedemontane e scambiare messaggi con i CLN di città e di fabbrica.

A questo compito, per nulla facile né tanto meno privo di rischi, concorrevano figure insospettabili: giovani donne come le staffette Caterina Bonetto e Caterina Arnolfo, un gruppo di ragazzini mantesi, che Franco Dalbesio, con il prestigio della sua cultura e la bravura di sportivo, aveva organizzato in squadra per portare messaggi e informazioni. Era un giocare più contro la guerra che “alla guerra”. La disciplina però era rigorosa: il comandante, Franco Dalbesio, aveva assunto il nome di battaglia “Tenente Taci”. La riservatezza e il silenzio erano le prime qualità richieste ai giovanissimi corrieri.

Don Franco, assurto al rango di monsignore, non dimenticò mai quell’esperienza: in una intervista-testimonianza qualche anno si definì ragazzo partigiano. Quando fui nominato presidente dell’Istituto storico della resistenza di Cuneo, mi scrisse una lettera di congratulazioni, ricordando anche la non lontana parentela che esiste fra i Dalbesio e i Berardo della Villa (di Verzuolo).

Qualche anno dopo mi inviò una foto, evidentemente scattata nei primi giorni della liberazione, del “Tenente Taci”, in abito talare (forse quando correva per i boschi se ne sbarazzava), e della sua “banda”. Insomma monsignor Dalbesio non era di quelli che considerano la resistenza una pagina chiusa, un anacronistico “derby fra comunisti e fascisti”. Era ben consapevole che la lotta di liberazione era andata oltre gli steccati dei partiti e aveva coinvolto migliaia di donne e uomini (anche ragazzini) con o senza le armi.

Quell’esperienza gli era servita per imparare a vivere con i giovani, anche quelli più problematici, e, come scriveva la compianta Elisa Raviola sul “Corriere” del 25 giugno 1995, ad essere “sempre all’avanguardia, aperto a tutte le istanze moderne, rispettoso di tutte le ideologie politiche, religiose e sociali”, conquistando “negli ambienti dove è stato chiamato a svolgere il suo servizio… la stima e la simpatia di tutti, indipendentemente dal loro credo politico, religioso e sindacale”.

Livio Berardo