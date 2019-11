Saluzzo, al Soleri lincontro “I diritti delle donne: una passeggiata tra storia e letteratura” nella Giornata internazionale contro la violenza sulla donna

Tre qualificati relatori parteciperanno all’incontro proposto dalla Provincia di Cuneo, in collaborazione con CFP, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sul tema “I diritti delle donne: una passeggiata tra storia e letteratura”.

L’incontro si terrà presso l’Istituto Superiore "Soleri- Bertoni" di Saluzzo nella mattinata di lunedì 25 novembre dalle 11 alle 13.

Interverranno: Sergio Soave Gemma Ghigo, Elisa Bolchi

Sergio Soave già docente di Storia contemporanea all’Università Torino, ha lavorato alla ricerca e studio di temi come la storia del movimento cattolico; quella dei partiti socialista e comunista con particolare riguardo alla questione agraria; storia del partito dei contadini; storia delle autonomie speciali con specifico riferimento alla Valle d’Aosta; biografie di grandi personaggi della storia del ‘900. E’ autore di una trentina di libri e di numerosi saggi di storia contemporanea. Attualmente è presidente dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Cuneo. Il suo impegno politico lo ha visto anche parlamentare per tre legislature membro del Comitato delle Regioni dell’Unione europea.

Gemma Ghigo è laureata in Matematica è stata docente di ruolo di Matematica e Fisica presso il liceo Artistico “Ego Bianchi” e al Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” di Cuneo.

Dal 2005 collabora con la casa editrice Paravia Bruno Mondadori del “Gruppo Pearson”, per la consulenza scientifica e la produzione di materiale didattico per libri di testo scolastici, sia di Matematica che di Fisica. Dal 2010 è entrata a far parte del Comitato Scientifico del campus di Matematica Fisica e Sport(www.campusmfs.it) che, in collaborazione con l’Università di Torino, organizza Stage estivi presso il Borgo medioevale di Bard (AO), destinati agli studenti che intendono scegliere le facoltà scientifiche.

Collabora come docente associato alla Università della Terza Età di Cuneo e dal 2012 con la Sezione Unesco di Cuneo. Il fascino per le Donne protagoniste della Storia della Matematica ha fatto apprezzare il lato umano di una materia che appare ostica in generale e che sembra essere riservata al genere maschile.

Elisa Bolchi assegnista di ricerca in Letteratura inglese presso l’Università Cattolica di Milano. Dopo una laurea in Lingue e letterature straniere alla IULM, ha conseguito un dottorato in Critica, teoria e storia della letteratura e delle arti presso l’Università Cattolica, dove è stata per diversi anni docente di Letterature Comparate e Letteratura Inglese.

Si è occupata della ricezione di Virginia Woolf nei periodici letterari italiani tra le due guerre e delle influenze moderniste in autori postmoderni. Si sta attualmente dedicando alla letteratura vittoriana, alla letteratura ecocritica e allo studio critico degli archivi letterari.