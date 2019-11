L’appuntamento #diciamo no alla violenza contro le donne si svolgerà lunedì 25 novembre dalle ore 17 alle 19

Lunedì 25 novembre si svolgerà la Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne.

L'iniziativa, a carattere nazionale, è titolata "Conosci Previeni Difenditi" e vede una serie di corsi e seminari gratuiti in varie città.



In Piemonte l'appuntamento si svolgerà a Savigliano con #diciamo no alla violenza contro le donne, dalle ore 17 alle ore 19 presso la palestra Open Space, in Via delle Filande,1.



Verrà proposto il seguente programma:



- Analisi dei dati e delle forme di violenza.

- Nozioni di vittimologia e criminologia.

- La prevenzione difensiva efficace.

- La gestione del confronto.

- Gli effetti psicofisici destabilizzanti.

- Tecniche e tattiche di difesa personale.



Durante la serata si spiegherà anche l'uso difensivo dello spray al peperoncino.



Si raccomanda tenuta e calzature ginniche. A tutte le partecipanti sarà rilasciato l'attestato di partecipazione IPTS EFP Enbital.



L'iscrizione gratuita on-line sul sito www.inps.it per informazioni: Lupo E. cell 336 26 29 09