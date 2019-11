Coppia a processo per aver aggredito e rapinato un cuneese in corso Nizza

Sono accusati di aver aggredito e rapinato un piccolo imprenditore cuneese nel tardo pomeriggio del 15 aprile 2018 in corso Nizza a Cuneo. A C.B., italiana, e T.E., di origine marocchina, che all’epoca dei fatti avevano una relazione, il pm Carla Longo contesta i reati di rapina e lsioni aggravate.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti il cuneese e l’amico sarebbero stati spintonati e fatti cadere a terra dall’imputato mentre la compagna avrebbe bloccato uno dei due facendogli sbattere la testa e gli prendeva 350 euro, parte di una vincita al gioco di 1.500 euro. La vittima avrebbe tentato di chiamare aiuto al telefono ma la donna glielo avrebbe strappato di mano e lanciato via.

Questa mattina davanti ai giudici collegiali ha testimoniato uno delle due presunte vittime. L’uomo, di origine albanese, nel suo racconto molto confuso ha riferito di non aver visto chi li avrebbe aggrediti, spiegando che il presunto rapinatore sarebbe arrivato alle spalle, avrebbe spintonato l’amico D. che gli era caduto addosso. I due si erano ritrovati a terra, con il denaro sparso sul marciapiede. Quando si era rialzato aveva scorto una ragazza (la B.), mentre T.E. non l’avrebbe proprio visto: “E’ stato il mio amico a dirmi che gli avevano preso dei soldi”.

Entrambi si erano fatti visitare in pronto soccorso: “Avevo solo un po’ di dolore alla faccia, il giorno dopo sono andato a lavorare normalmente”, ha detto il teste. Eppure il referto medico parla di “lesioni per trauma facciale e percosse” con prognosi di 30 giorni.

Il gestore del bar frequentato dalle due presunte vittime ha riferito che quel giorno anche gli imputati si trovavano nel suo bar. Così come D., abituale frequentatore del locale, che aveva mostrato una mazzetta di banconote: “Gli dissi che non era prudente far vedere tanti soldi in pubblico. Era un po’ alticcio, fece qualche avance a C.B. che si era arrabbiata con lui. T. E. era un tipo geloso, giorni prima aveva spintonato un cliente davanti al bar proprio per quel motivo”.

L’udienza è stata rinviata all’11 dicembre per l’audizione della presunta vittima della rapina (citato a comparire oggi, non si è presentato: i giudici hanno disposto l’accompagnamento coattivo) e le forze dell’ordine intervenute