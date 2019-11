In fiamme un palo della linea elettrica a Paesana: intervento nella notte dei Vigili del fuoco

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco del distaccamento di Barge.

Le squadre dei pompieri, allertate dalla centrale operativa di corso De Gasperi a Cuneo, sono intervenute – per due volte – a Paesana.

Erano le 2 quando è scattato l’allarme per un incendio di un palo della linea elettrica dell’Enel nei pressi del cimitero di frazione Calcinere. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno estinto le fiamme, mettendo poi in sicurezza l’area, in considerazione anche della pericolosità legata ai cavi della corrente elettrica.

Nel pomeriggio di oggi (mercoledì) le squadre sono state allertate per la rimozione di alberi pericolanti nella zona del Belvedere, sempre a Paesana. Intervento analogo a quello di domenica mattina, sempre nella stessa zona, sempre per la rimozione di piante.

Nello scorso fine settimana, sabato notte, i Vigili del fuoco erano intervenuti ancora una volta a Paesana, in via Monviso, per l’allarme scattato in seguito allo sversamento di una cisterna di materiale combustibile.