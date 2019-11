Come le pellicole per vetri possono fornire una maggiore privacy

Uno dei maggiori svantaggi delle pellicole per vetri privacy è senza ombra di dubbio quello di portare a una minore privacy nelle ore notturne. Queste pellicole, che sono montate sulle finestre sia come soluzione per migliorare l’efficienza energetica di una abitazione ma anche per incrementare la privacy dei suoi occupanti, spesso sono state utilizzate da losche persone per infrangere la privacy delle persone nelle ore notturne.



A cosa servono queste pellicole?



Oltre a fornire una maggiore privacy all’interno delle abitazioni, queste pellicole sono in grado di portare una serie di enormi vantaggi dal punto di vista del risparmio energetico.



Una volta che si è scelto di applicare queste pellicole sulle finestre della propria abitazione, si potrà beneficiare di una barriera che è in grado di “dosare” la quantità di raggi solari che passano attraverso i vetri delle finestre. Le migliori pellicole per vetri, possono anche ridurre del 90% l’ammontare di raggi UV che entrano. Cosa, che permette a mobili e oggetti di non schiarire e rovinarsi con la luce del sole.



Inoltre, è opportuno ricordare che è bene farsi seguire da uno specialista se non si ha la sicurezza di avere la certezza di sapere come applicare nel migliore dei modi queste pellicole. Se non si installano perfettamente, oltre a vedere comparire delle inestetiche bolle di aria, si potrà vedere sollevare queste pellicole in poco tempo. Fattore, che potrebbe rendere inutile la loro applicazione alle finestre.



Come avere maggiore privacy nelle ore notturne?



In molti film, si vedono detective e guardoni che osservano i movimenti di una o più persone all’interno di una stanza. Stanza, che di giorno grazie alle pellicole oscuranti sono al sicuro da occhi indiscreti. Per chi vuole ridurre – o azzerare – la possibilità di essere osservati di notte basta seguire una serie di semplici azioni.



1: Il primo fattore da prendere in considerazione, è installare fuori dalla propria abitazione una serie di luci. Questa illuminazione, che porterà ad aumentare l’illuminazione all’esterno della casa, è in grado di creare una sorta di barriera sulle finestre dove è applicata la pellicola.



2: Il secondo fattore da prendere in considerazione, è quello di dosare l’illuminazione che si utilizza all’interno della propria abitazione. Se si è in grado di ridurre la luce, magari utilizzando un potenziometro sulle lampade, si può rendere ancora più efficace la scelta di incrementare la luce all’esterno.



Scegliendo di seguire questi due consigli, si potrà essere sicuri di avere una buona protezione da sguardi indiscreti anche nelle ore notturne. Resta sempre il fatto, che se una persona si avvicina alle finestre con una torcia o una fonte di illuminazione, sarà in grado di illuminare la stanza al suo interno e quindi vedere attraverso la pellicola. In questo caso, chi si trova all’interno della stanza potrà vedere il male intenzionato dal suo interno e quindi scegliere come comportarsi.