Viaggi e globalizzazione: tutto il mondo è paese

Gli italiani hanno sempre avuto a cuore il concetto di vacanza corredata di viaggio verso una regione o un paese diverso. Anche le famiglie che non navigano nell’oro spesso fanno economia durante l’anno solo per permettersi di staccare dalla propria quotidianità e andare in ferie.

Se questa passione per i viaggi e per le mete vicine e lontane non è cambiata nel corso degli anni, lo stesso non si può dire per quanto riguarda i luoghi che vengono visitati.

Il progredire dei mezzi con cui si viaggia, l’abbattimento dei costi associati al viaggio stesso (basti pensare alla popolarità delle vacanze last minute) e il superamento dei limiti burocratici che un tempo rendevano difficile un viaggio all’estero ci ha permesso di estendere i nostri orizzonti e di visitare paesi che un tempo era possibile vedere solamente in televisione o al computer.

Unione Europea e non: nessun limite

Uscendo dai confini del Bel Paese, chi ha più esperienza nel campo dei viaggi internazionali sa che scoprire i paesi dell’Unione Europea non è mai stato così semplice: spesso non è necessario neanche un passaporto, in quanto la carta di identità è valida per l’espatrio.

Da un punto di vista turistico, quindi, i paesi che ci circondano sono diventati un’estensione dell’Italia e spesso è meno costoso prenotare un volo per una nazione straniera piuttosto che guidare da una parte all’altra dell’Italia.

Quello che non tutti sanno, però, è che anche i paesi più lontani da noi hanno subito una profonda trasformazione da un punto di vista prettamente burocratico e oggi è più semplice che mai visitarli.

Come viaggiare in India?

Parlando di paesi affascinanti e lontani da noi, prendiamo come esempio l’India: una delle realtà più famose del continente asiatico che gode oggi di un sistema turistico in crescita e sempre più rigoglioso.

Non possiamo certo dire che l’India sia dietro l’angolo, quindi in base alla nostra esperienza pregressa in campo di viaggi all’estero, è lecito aspettarsi di incontrare più difficoltà rispetto a una vacanza a Parigi.

Se in linea di massima questo è vero, in realtà non lo è così tanto come si potrebbe credere: di fatto per visitare un paese straniero e fuori dall’Unione Europea è spesso sufficiente avere due documenti.

Il primo è ovviamente il passaporto, in quanto la carta di identità riesce ad accompagnarci solo fino a una certa distanza. In tal caso consigliamo di agire per tempo e procurarsi le foto necessarie per richiedere il documento in quanto il tempo di attesa può essere lungo.

Dopo aver ottenuto il nostro passaporto, non dovremo fare altro che richiedere il visto turistico che meglio risponde alle nostre esigenze.

Ed è qui che si è vista la vera novità: la maggior parte dei paesi rilascia questo documento in formato elettronico, richiedibile direttamente online presso un servizio dedicato come iVisa. Se un tempo era richiesto di recarsi presso le ambasciate e perdere tempo e denaro, oggi un paese lontano è a portata di click per il turista.