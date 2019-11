Al ristorante didattico dell’IPS Velso Mucci di Bra si presenta la Guida Slow Wine 2020

Fissate le agende, inserite i promemoria e, soprattutto, cancellate gli impegni già presi. Sarà un evento assolutamente imperdibile, dove calici di vino, bollicine e buon cibo saranno protagonisti indiscussi.

In occasione dei 10 anni della Guida Slow Wine, la Condotta Slow Food di Bra organizza una cena dedicata alle eccellenze vinicole, presso il Ristorante didattico dell’Istituto Professionale Statale Velso Mucci (via Craveri, 8).

La serata sarà anche l’occasione per ricordare i 30 anni dalla firma a Parigi del Manifesto di Slow Food, documento che ha dato vita alle attività internazionali del movimento.

La cena, in calendario venerdì 13 dicembre, con inizio alle ore 20, rappresenta un’occasione unica per gustare un menù ricco di eccellenze dei Presidi Slow Food. Verrete tentati da piatti quali il brandacujun di tinca gobba di Ceresole d’Alba con chips di patate viola e aria di prezzemolo; peperone su bocconcino croccante con crema all’aglio di Caraglio e filetti di acciuga; tortino di cardo gobbo di Nizza Monferrato su fonduta di Castelmagno d’alpeggio; risotto bellavista (Az. Agricola Moncucco) con salsiccia e radicchio; agnello sambucano alle erbe con cavolfiore di Moncalieri e per finire namelaka di sedano rosso di Orbassano e crumble di mele.

Per non parlare dei vini di altissimo livello che faranno percorrere ai commensali tutto lo stivale italico: Montepulciano d’Abruzzo Spelt Ris. 2016, Fattoria La Valentina - Abruzzo; Valtellina Sup. Riserva Elisa 2013, La Perla Marco Triacca - Lombardia; Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Bucci 2018, Bucci - Marche; Sinfarosa Zinfandel 2017, Felline - Puglia; Sicilia Nero d’Avola Campo Reale 2018, Tenute Rapitalà - Sicilia; A. A. Valle Isarco Müller Thurgau Praespositus 2018, Abbazia di Novacella - Trentino Alto Adige.

La formula è quella tipica delle Cento cene per Slow Wine. Un appuntamento annuale in cui sulle tavole di enoteche, osterie e ristoranti sparsi su tutto il territorio nazionale, oltre al clima di festa e divertimento, si parlerà di vino e del suo mondo, grazie alla presenza di un esperto Slow Food che presenterà la guida Slow Wine 2020.

Posti limitati con quota di partecipazione: 40 euro per i soci Slow Food e 45 euro per aspiranti soci (comprende una copia di Slow Wine 2020).

Informazioni e prenotazioni entro il 5 dicembre: 338/7389306 (Gianni Milanesio), dommar.mil@libero.it. Non uno, ma cento motivi per dire io c’ero!