Alla Fondazione Mirafiore appuntamento con Carlo Freccero, che parlerà di "Televisione fata e strega"

Proseguono gli appuntamenti della nuova stagione del Laboratorio di Resistenza Permanente della Fondazione Mirafiore.

Venerdì 22 novembre, alle ore 19:00, la Fondazione ospiterà Carlo Freccero - autore televisivo, scrittore, giornalista, professore - che terrà una lectio magistralis intitolata “Televisione fata e strega", che è anche il titolo di un libro che ha da poco dato alle stampe per le edizioni del Gruppo Abele di Don Luigi Ciotti.

È il racconto in forma di dialogo, pungente e caustico, dell’evoluzione della televisione: dagli sceneggiati in bianco e nero e dal maestro Manzi alla crisi della TV generalista con i format internazionali e i reality. Ma il discorso si allargherà inevitabilmente al panorama nazionale, sociale e politico del quale la TV, ieri come oggi, finisce per essere specchio. La televisione nasce quando erano ancora vive e vegete le ideologie, continua ancora oggi che siamo diventati una società “liquida”, sia pur soffocata dalla concorrenza della rete.

Ricordiamo che gli incontri della Fondazione sono gratuiti e per partecipare occorre prenotarsi tramite sito www.fondazionemirafiore.it. È possibile seguire le lezioni anche da casa in streaming tramite il sito.

