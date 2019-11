All'Ippogrifo lo scrittore Sasha Naspini presenta il suo nuovo romanzo "Ossigeno"

A conclusione del mese di novembre del calendario degli incontri dell'Ippogrifo di corso Nizza 1 a Cuneo, tre importanti eventi attendono il pubblico:



- Mercoledì 20 novembre lo scrittore Sacha Naspini presenta il suo "Ossigeno", edito da E/O, introdotto e intervistato dalla giornalista Barbara Simonelli.



Dal sito della casa editrice:

Laura scompare nel nulla il 12 agosto del ’99, a otto anni. Viene ritrovata in un container il 6 ottobre del 2013. Adesso di anni ne ha ventidue. Luca sta cenando con suo padre, i carabinieri irrompono, portano via l’uomo. Le accuse mosse nei confronti dello stimato professor Carlo Maria Balestri sono gravissime: dietro la facciata di un antropologo di fama si nasconde il Male. Suo figlio non può che assistere alla scena, impotente. Cosa succede se un giorno scopri che la persona che ti ha generato è un mostro? Ossigeno è la storia di ciò che resta. La cattura del maniaco non è la fine di un incubo: segna l’inizio di nuove vite. L’esperimento perverso del professor Balestri continua: non imprigiona più delle bambine in una scatola di ferro, ci sono altre gabbie con le quali in molti devono confrontarsi. Per esempio quella genetica, del sangue, da cui Luca non ha via d’uscita. E com’è parlare a una figlia sopravvissuta a quattordici anni di reclusione? Laura sorride, si comporta come una ragazza normale. Ma a volte è colta da una sorta di raptus: dopo essersi persa nella città entra in un bar qualsiasi e si chiude in bagno. Se può, resta lì anche per un’ora. È il suo modo per riprendere fiato e poi tornare all’aperto, in apnea. Qualcuno è lì, la sta seguendo e lei lo sa. La domanda che continua a risuonare è questa: chi ha rinchiuso chi?



- Venerdì 22 novembre Paola Bosticardo, autrice di "22 favole essene", ci parla del suo libro e ci introduce al percorso "Mi aiuti a costellare?", che ha in previsione ulteriori incontri pubblici presso al Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo - dal 4 all'8 dicembre - e presso la sala San Giovanni del Comune di Cuneo - il 15 dicembre -.



Infine venerdì 29 novembre è previsto l'appuntamento con Enrica Berto, che, reduce dal successo del primo volume della saga fantasy "Jewell", ci presenta il secondo volume accompagnata dal giornalista Fabio Rubero.



Come sempre tutti gli incontri sono alle ore 18 e ad ingresso libero.