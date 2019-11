Chiostro del museo civico, teatro Toselli e palazzo comunale: ecco i tre luoghi delle "Giornate FAI d'Autunno" a Cuneo

“Non è vero che a Cuneo non c'è niente da vedere”. Parola di Roberto Audisio, capo delegazione FAI Cuneo che questa mattina, insieme alla capo gruppo FAI Giovani provinciale Diana Andrea Galanti, ha presentato le “Giornate FAI d'Autunno 2019”: “Si aprono luoghi pubblici per stimolare e sensibilizzare i cittadini alla bellezza”.

L'appuntamento è per sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre. Saranno tre i luoghi aperti al pubblico in città: il Chiostro del Museo Civico con il Complesso Monumentale di S. Francesco, il Teatro Toselli e il Palazzo Comunale.

Ad accompagnare i visitatori oltre 50 persone, tra volontari della delegazione e “Apprendisti ciceroni” del liceo classico e scientifico di Cuneo che proporranno il percorso “Interminati spazi: naufraghi a Cuneo, guidati dall'arte”.

“Voglio dire grazie ai ragazzi di terza, quarta e quinta liceo – ha dichiarato Diana Andrea Galanti, capo gruppo Fai Giovani Cuneo -. Fondamentale il loro apporto da 'Apprendisti Ciceroni' per la riuscita delle Giornate Fai. I giovani hanno voglia di mettersi in gioco. Volontariamente si prestano per scoprire la città e farla conoscere agli altri. Sono in corso le lezioni con storici ed esperti. Sono in programma anche parti teatrali sviluppate e scritte proprio dagli studenti per meglio coinvolgere il pubblico”.



“Le giornate prevedono ingressi a contributo libero – ha spiegato Audisio -. Si suggerisce la cifra di 3 euro per ogni luogo visitato, a sostegno della Fondazione. Per gli interessati sarà possibile visitare i tre luoghi con la formula 'Pass' e un unico contributo complessivo di 8 euro”.



Ogni mezz'ora si prevedono visite guidate e i contributi entreranno nella campagna "Ricordati di salvare l'Italia".

I tre luoghi visitabili nelle Giornate FAI d'Autunno 2019

Chiostro del Museo Civico e Complesso Monumentale di S. Francesco in via Santa Maria 10.

Il complesso, nell'insieme, è una pregevole testimonianza architettonica di epoca medievale con varie modifiche ed integrazioni avvenute nei secoli successivi e rappresenta uno dei monumenti piú importanti della città, troppo spesso trascurato e sottovalutato dai cuneesi stessi. I visitatori saranno accolti nel chiostro seicentesco dove gli 'Apprendisti Ciceroni' del Liceo Classico e Scientifico "G.Peano - S.Pellico"di Cuneo ed i volontari narratori illustreranno la storia del luogo e la sua evoluzione nel tempo, con l'ausilio della video-installazione di Alice Gallouin, artista parigina, che racconterà alcune opere e reperti raccolti nel Museo, attraverso l'animazione di tele, fotografie e opere d'arte selezionate con la collaborazione della conservatrice, dott.ssa Michela Ferrero fra il ricco patrimonio delle collezioni museali.

Visite in gruppi organizzati sabato 30 dalle ore 15 alle 18 e domenica 1° dicembre dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18; ingresso ogni 30 minuti.





Teatro Toselli, Via Teatro Toselli 9

Luogo amato dai cuneesi per gli spettacoli di prosa e i concerti che hanno portato tanti artisti a calcarne iI palcoscenico. Ma forse non tutti i cuneesi sanno che quello che oggi è un luogo di divertimento in passato era un monastero dei Cappuccini con annessa chiesa. Era l'inizio dell'800 e il passaggio di Napoleone aveva lasciato, anche a Cuneo, una ventata di cambiamento e di voglia di novità. I lavori di trasformazione vennero proposti dal Prefetto, dal Sindaco Caisotti di Chiusano e da 36 cittadini che, nell'arco di nemmeno un anno, riuscirono a realizzare il luogo per divertirsi che mancava in città. Il progetto venne redatto nel 1803 e già il giorno di Santo Stefano dello stesso anno, il teatro poteva essere inaugurato. Saranno gli 'Apprendisti Ciceroni' del Liceo Classico e Scientifico "G.Peano - S.Pellico" di Cuneo ad accompagnare i visitatori fin "dietro le quinte", con le 'incursioni' dei personaggi storici protagonisti della sua storia.

Visite in gruppi organizzati sabato 30 dalle ore 15 alle 18 e domenica 1° dicembre dalle ore 10 alle 13; ingresso ogni 30 minuti.

Palazzo Comunale - Ex Collegio dei Gesuiti in via Roma 28.

L'imponente palazzo che oggi ospita gli uffici del Municipio fino al XVIII secolo era destinato a Collegio dei Gesuiti. Al loro arrivo in città, nel 1628, la congregazione aveva acquistato alcune case in quest'area e avviato la costruzione della chiesa (oggi Santa Maria della Pieve) e del collegio, su progetto dell'architetto Fontana; i due edifici erano collegati da passaggi sopraelevati, ancora oggi visibili in via Saluzzo. All'interno saranno visitabili il Salone d'Onore, la Sala della Giunta, locale certamente più significativo del palazzo, profondamente legato alla storia della città, con le pitture sulle pareti che raccontano i momenti principali della sua storia, narrati dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico e Scientifico "G.Peano - S.Pellico" di Cuneo. Si proseguirà poi nel corridoio di collegamento con la Sala del Consiglio, per scoprire una delle più belle raccolte di pittura della città, una sorta di pinacoteca con opere di Otto e Novecento.

Visite in gruppi organizzati sabato 30 dalle ore 14 alle 18 e domenica 1° dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18; ingresso ogni 30 minuti.

“Cuneo da sola fa 1.500 iscritti. Il Piemonte è la seconda regione d'Italia per apporto al Fai”, conclude soddisfatto Audisio.

In occasione della conferenza, sono già stati anticipati due eventi Fai di Natale.



Venerdì 6 dicembre la cena al Lovera Palace per scambiarsi gli auguri di Natale; un evento aperto anche ai non soci.

Domenica 15 dicembre dalle 14.30 il secondo evento organizzato da Fai Giovani con visita all'“Infernot” del Lovera Palace e poi una tazza fumante di Bir Brulè all'Open Baladin.