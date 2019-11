Una giornata a Fossano per l’inclusione lavorativa e abitativa di disabili e neet

Giovedì 21 novembre in via Villafalletto 24 a Fossano si terrà un seminario su inclusione lavorativa ed abitativa delle persone con disabilità e giovani Neet (ovvero i giovani che non hanno un impiego né studiano), promosso dalla cooperativa Il Ramo all’interno del progetto “Exit - Uscire dagli schemi” che rientra nelle azioni del bando We-Care/2.

L’appuntamento è per le ore 9.15 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti.

Interverranno Mauro Dutto, referente operativo del progetto Exit, Paolo Ramonda, responsabile generale dell’Associazione Papa Giovanni XXIII; Chiara CAucino, assessore regionale alle politiche della famiglia, dei bambini e della casa, sociale e pari opportunità; Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero; Maurizio Bergia, responsabile del progetto Exit.

Saranno inoltre formati gruppi di lavoro su cinque temi: “I Neet, percorsi a forte complessità sociale”; “Diventare operatori inclusivi”; “Verso le UET, Unità Educative Territoriali”; Nuove forme di inserimento per persone con disabilità dell’area grigia”; “Apprendimento sull’abitare sociale”.