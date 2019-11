Nel cortile delle Elementari di Bagnolo Piemonte un “polmone verde” in miniatura con 22 specie arboree del territorio

Sono 22 le specie arboree che compongono “l’atlante” messe a dimora, nella scorsa primavera, nel cortile e nell’area verde della nuova scuola elementare di Bagnolo Piemonte.

Qui è possibile trovare alberi tra le specie arboree e arbustive più diffuse nel nostro territorio: arbusti, conifere, latifoglie montane, latifoglie planiziali e alberi “da reddito”. Un “polmone verde” in miniatura, che si prevede di aumentare e far crescere in futuro.

“L’ iniziativa, con chiare valenze didattiche, è ovviamene collegata al tema più generale dell’’ambiente, che bimbi e ragazzi devono imparare a conoscere. – spiega Gianfranco Latino, assessore all’Ambiente del Comune di Bagnolo Piemonte – È del tutto evidente come gli alberi assumano un importantissimo ruolo ecologico, perché sono tra i principali protagonisti della lotta al cambiamento climatico ed alle drammatiche conseguenze che esse porta con sé.

Aumento della CO2 nell’atmosfera, aumento della temperatura, aumento dei fenomeni atmosferici estremi, come le piogge torrenziali o i fenomeni alluvionali: sono alcuni dei principali problemi che si possono affrontare facendo riferimento agli alberi quali alleati preziosi per la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo e, quindi, del nostro presente e del nostro futuro.

Se la comprensione di questi concetti passa attraverso la conoscenza, allora riconoscere gli alberi nonché individuarne le caratteristiche principali rappresenta la premessa fondamentale per poterli rispettare nell’interesse di tutti noi e, soprattutto, delle giovani generazioni”.

Al fine di non trascurare l’aspetto estetico, è stato interpellato anche il professor Aimaro Isola, che ha fornito alcuni accorgimenti e suggerimenti con lo scopo di ricreare al meglio l’idea del bosco.

Domani, giovedì 21 ottobre, è prevista l’inaugurazione dell’area verde.

Ogni classe “adotterà” alcuni alberi, con l’obiettivo di realizzare una scheda che ne riassumerà le principali caratteristiche. Il bosco didattico, però, non ha ancora un nome: ecco quindi che è stato chiesto ai bambini di formulare diverse proposte, che saranno poi valutate dal Consiglio comunale dei Ragazzi, chiamato a scegliere l’idea ritenuta migliore.

Nelle iniziative di domani verrà coinvolta anche la scuola dell’Infanzia: i piccoli alunni, oltre a prendere parte all’inaugurazione e contribuire all’impianto di un albero nel giardino della loro scuola, si cimenteranno anche nella produzione di alcune pianticelle, che saranno poi utilizzate per la realizzazione di una siepe.

“Assoluti protagonisti della giornata saranno quindi – continua l’assessore Latino – bimbi e ragazzi, che hanno già iniziato a sfogliare le pagine di questo curioso ‘atlante’ in tre dimensioni!”

Il programma prevede, alle 14, il ritrovo presso la scuola dell’infanzia, con la messa a dimora di un nuovo albero e la realizzazione delle piantine per la nuova siepe.

Alle 15.30, invece, ritrovo presso la scuola elementare, con l’inaugurazione del parco didattico (saranno presenti anche il professor Aimaro Isola e Angelo Porta, vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta), l’illustrazione delle proposte di denominazione del parco e l’assegnazione a ciascuna classe delle piante da “adottare”.

Dal Comune di Bagnolo Piemonte, i ringraziamenti nei confronti delle insegnanti dell’Istituto Comprensivo Beppe Fenoglio e del dirigente scolastico, Nicola Rossetto, per la preziosa e indispensabile collaborazione.