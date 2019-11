Presepe Vivente a Pian Munè di Paesana: si cercano gli ultimi figuranti

Pian Munè di Paesana è in piena operatività per riuscire a dare vita anche quest’anno al proprio splendido e caratteristico Presepe Vivente, in programma dalle 21 di sabato14 sino all’una di domenica 16 nell’incantevole conca che ospita le "meire" di Pian Croesio.

A 2mila metri nella borgata - illuminata da sole fiaccole e bracieri ed animata da musica, canti e antichi mestieri (garantita la presenza di chi cuocerà il pane e chi realizzerà gustoso formaggio d’alpeggio) - la capanna di Gesù Bambino porterà un’atmosfera davvero incredibile in questo angolo dei tempi passati.

Dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio, la borgata è raggiungibile seguendo l’itinerario che solitamente si percorre con le ciaspole ai pedi (battuto dal gatto delle nevi) sino ad arrivare alle Meire di Pian Croesio dopo aver attraversato la pineta.

Il tempo di percorrenza è stimato in 60/90 minuti.

L’attrezzatura richiesta comprende scarponi da trekking, bastoncini, ciaspole (in caso di neve) o ramponcini in caso di ghiaccio.

I responsabili della stazione – che, anche quest’anno, offrirà la possibilità di cenare nel rifugio in quota ed in quello a valle (orario a scelta tra le 19, le 20.30 o le 22, prenotando un tavolo al numero 328.6925406 – sono alla ricerca degli ultimi figuranti atti al completamento del presepe.

Se interessati sarà sufficiente chiare lo stesso numero, presso il quale sarà possibile anche richiedere ulteriori informazioni così come sul sito www.pianmune.it o sulla pagina Facebook Pian Munè.