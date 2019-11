All'Unitre di Cuneo ”L'Italia è fatta. Personaggi, eventi e valori del Risorgimento italiano”

Il Risorgimento sarà l’argomento trattato da Gigi Garelli, giovedì 21 novembre 2019, per il ciclo di conferenze Unitre, alle ore 15,30 Cinema Monviso Cuneo.

Il Risorgimento non è stato solo il periodo storico culminato nell'unificazione nazionale italiana. Quella risorgimentale è stata soprattutto una stagione di grande slancio civile, in cui un ampio movimento culturale e politico ha costruito il patrimonio di valori e di ideali cui l'Italia ha potuto attingere anche nel corso della sua storia successiva per crescere, progredire e superare periodi di crisi profonda.

Nel corso della sua lezione il prof. Garelli analizzerà le radici storiche dei principali aspetti del Risorgimento, presentando alcuni dei personaggi che anche nel cuneese si distinsero per la loro partecipazione alle lotte risorgimentali".