La Casa Cottolengo di Alba si prepara al Natale con due mostre allestite dai suoi ospiti

Alla Casa Cottolengo di Alba fervono i preparativi in vista dell’appuntamento in programma domenica 8 dicembre, quando alle ore 10.30 presso la struttura di via Vernazza 10 verrà inaugurata la “Mostra dei lavori” allestita dagli ospiti



Gli ospiti, persone disabili e persone anziane, aiutati da Suor Maria, dalle educatrici e dai volontari, esporranno il frutto del loro impegno e della gioia di lavorare insieme, divertendosi e “producendo”.



Il ricavato di questa mostra sarà destinato al bambini disabili della Missione di Tuuru, in Kenya, dove la famiglia cottolenghina accoglie, cura, promuove moltissimi bambini con disabilità fisica e psichica.



Sarà inoltre allestita la “Mostra di Arte-Terapia”, progetto realizzato grazie al contributo del Comune di Alba (bando volontariato), alla Fondazione Elena e Gabriella Miroglio e agli amici del Cottolengo.



Sia la mostra dei lavori che la mostra di arteterapia sono uno spazio dedicato agli ospiti della Casa Cottolengo, al loro impegno, alla loro capacità espressiva e creativa: insieme a coloro che li hanno aiutati a “realizzarsi e a realizzare”, essi possono dimostrare che i propri limiti non sono invalicabili, che per essere felici non servono tante cose: basta potersi esprimere con spontaneità e serenità, e poter stare vicino a chi ci accoglie così come siamo, volendoci bene.



La mostra dei lavori e la mostra di arte terapia resteranno aperte presso la Casa Cottolengo, nei locali dei laboratori, al piano seminterrato, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19 dall’8 dicembre all’8 gennaio 2020.