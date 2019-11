Tornano (anche a Saluzzo) gli incontri fitoiatrici di Agroinnova

A Sanremo, Albenga e Saluzzo tornano gli Incontri Fitoiatrici organizzati da Agroinnova, il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino, giunti alla quarantaduesima edizione, in collaborazione con IRF – Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga, Cassa di Risparmio di Saluzzo – Gruppo BPER e Agrion – Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese.

Gli Incontri, rivolti a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e operatori del settore orto-floricolo, mirano a fornire aggiornamenti sugli sviluppi delle più note e recenti patologie degli organismi vegetali e del loro trattamento in un'ottica innovativa e sostenibile. Nel panel di relatori anche il presidente del Centro Agroinnova Angelo Garibaldi e il direttore Maria Lodovica Gullino.

Tema delle tre giornate di studio saranno gli Aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari in floricoltura (lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 9.30 presso Floriseum a Sanremo), Difesa delle colture orticole (giovedì 17 ottobre 2019 dalle ore 16.15, Cooperativa L'Ortofrutticola di Albenga) e Difesa delle colture ortofrutticole (venerdì 29 novembre 2019 dalle ore 9, Cassa di Risparmio di Saluzzo).

Gli Incontri Fitoiatrici si inseriscono all'interno di un calendario di eventi di respiro sia scientifico che divulgativo organizzato da Agroinnova sul tema della salute delle piante, in vista del 2020, proclamato dalle Nazioni Unite International Year of Plant Health, con l'obiettivo di sensibilizzare grandi gruppi di interesse, decisori politici e opinione pubblica sul ruolo determinante delle piante e della loro salute su fenomeni ormai globali come la fame, la povertà, la sicurezza alimentare, l'ambiente e lo sviluppo economico.

Le manifestazioni messe in campo da Agroinnova culmineranno nelle giornate dal 4 al 6 giugno 2020 con un vero e proprio “Festival Plant Health 2020”.