Busca inaugura la seconda Panchina Rossa nel Giardino dell'Infinito

Sabato 23 novembre, alle ore 10, per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (che cade il 25 novembre), la città di Busca, in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi e l’associazione Busce&Verde e con il e Lions Club Busca e Valli, organizza l'inaugurazione della Panchina Rossa nel Giardino dell'Infinito.

Ha dato la sua adesione anche l'associazione "Mai più sole" (sulla targa saranno riportati anche i numeri di telefono cui rivolgersi in caso di necessità: il 1522 del Telefono Rosa e il 335 1701008 dell’associazione locale Mai+Sole Centro antiviolenza donne).

“E’ la seconda Panchina Rossa di Busca – spiega l’assessora Beatrice Aimar delegata ai rapporti con il CCR – e come per la prima, che si trova in viale Concordia e fu inaugurata nella primavera del 2017, abbiamo pensato di chiedere al CCR di proporre una frase significativa da scrivere sulla targa a simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e in ricordo delle vittime di femminicidio. E’ indispensabile che i più giovani siano coinvolti al massimo nell’educazione al rispetto. Grazie anche alle associazioni che hanno lanciato e sostengono questa iniziativa”.

Il programma della mattinata prevede l’esibizione dei ragazzi della scuola media con canti e letture, l’intervento musicale dei violinisti Francesca Michelis e Lorenzo Veglia. Sono invitati tutti i cittadini, in caso di poggia l'evento si svolgerà al Teatro Civico.

“Con la seconda Panchina Rossa – aggiunge l’assessora alle Pari Opportunità Lucia Rosso - vogliamo dare un segnale tangibile contro ogni tipo di violenza sulle donne, unendoci alla doverosa campagna di sensibilizzazione su questo tema.

SI CERCANO SCARPE ROSSE

Per l’occasione, si cercano scarpe rosse da donna, anche usate e malandate, che serviranno per l’allestimento della scenografia: la raccolta avviene al Giardino nei due giovedì pomeriggio precedenti all’evento: il 14 e il 21 novembre. Le saranno tenute con cura e restituite intatte dopo il 23 novembre (informazioni: 335 6846455) .