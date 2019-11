Busca: la neonata associazione “Il salotto delle donne” partecipa all’iniziativa di Viva Vittoria di Cuneo

La neonata associazione “Il salotto delle donne” di Busca partecipa all’iniziativa di Vittoria Viva di Cuneo dei prossimi sabato 24 e domenica 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il progetto “Viva Vittoria” raccoglie tanti quadretti di lana multicolori, realizzati appositamente da centinaia di partecipanti, che, uniti insieme da un filo rosso, si poseranno sull'immensa piazza Galimberti. Si calcola che servano 22 mila "mattonelle".

“Siamo ben felici – dice la consigliera comunale e una delle animatrici dell’associazione Beatrice Sartore – di uscire ufficialmente con la nostra attività di volontarie in occasione di questa simbolica iniziativa proprio nell’importante Giornata contro la violenza sulle donne. E’ un piacere, soprattutto, partecipare ad un progetto così ampiamente condiviso. Lo scopo della nostra associazione è dare a Busca un luogo di aggregazione, che si trova in un locale di Casa Francotto (piazza Regina Margherita), per donne che vogliano mettere a disposizione di altre donne la loro creatività e le loro capacità manuali, condividendo anche passioni, problematiche e… qualche chiacchierata distensiva. Ci troviamo il mercoledì dalle 20,30 e 22,30 circa. Chi vuole può aggregarsi”